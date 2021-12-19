Львовянина оштрафовали на 17 тысяч гривен за отсутствие документов

07:42 08 Декабрь Киев, Украина





Как указано в постановлении суда, Павел Василишин находился на улице в начале проспекта Чорновила, без документов, удостоверяющих личность. В суде Павел свою вину не признал и уверен, что носить такие документы с собой он не обязан.



В пресс-службе патрульной полиции Львовской области рассказали детали дела. К полицейским обратился продавец-консультант магазина электроинструментов Dnipro-M и сообщил о возникшем конфликте с покупателем, отказавшемся надеть маску. Полицейские составили на него Галицкий райсуд Львова признал виновным в нарушении карантина Павла Василишина, который находился в центре Львова без документов, удостоверяющих личность, и оштрафовал его на 17 000 грн.Как указано в постановлении суда, Павел Василишин находился на улице в начале проспекта Чорновила, без документов, удостоверяющих личность. В суде Павел свою вину не признал и уверен, что носить такие документы с собой он не обязан.В пресс-службе патрульной полиции Львовской области рассказали детали дела. К полицейским обратился продавец-консультант магазина электроинструментов Dnipro-M и сообщил о возникшем конфликте с покупателем, отказавшемся надеть маску. Полицейские составили на него

админматериалы за отсутствие маски и документов.

Согласно постановлению правительства жители "желтых" или "красных" карантинных зон не могут находиться на улице без документов. На момент составления админматериалов, 3 ноября, Львовщина находилась в "красной" зоне карантина.



Ознакомившись с материалами дела, судья Людмила Фролова признала Павла Василишина виновным в нарушении карантина и оштрафовала его на 17 тыс. грн. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.