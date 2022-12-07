Львовский суд снял с должности мэра Чернигова

19:00 07 декабря Киев, Украина

Яворовский районный суд Львова признал мэра Чернигова Владислава Атрошенко виновным в совершении действий в условиях конфликта интересов и на год лишил его права занимать должность городского головы.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Также суд оштрафовал его на 6,8 тыс грн.

Атрошенко инкриминируется ст.172-7 кодекса Украины об административных правонарушениях.

Соответствующее решение суд принял на заседании в среду 7 декабря.