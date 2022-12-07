Львовский суд снял с должности мэра Чернигова

Яворовский районный суд Львова признал мэра Чернигова Владислава Атрошенко виновным в совершении действий в условиях конфликта интересов и на год лишил его права занимать должность городского головы.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Также суд оштрафовал его на 6,8 тыс грн.
Атрошенко инкриминируется ст.172-7 кодекса Украины об административных правонарушениях.
Соответствующее решение суд принял на заседании в среду 7 декабря.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Также суд оштрафовал его на 6,8 тыс грн.
Атрошенко инкриминируется ст.172-7 кодекса Украины об административных правонарушениях.
Соответствующее решение суд принял на заседании в среду 7 декабря.
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