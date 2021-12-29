19:15 29 Декабрь Киев, Украина

Сотрудники правоохранительных органов в Тернопольской области обнаружили подпольных цех по изготавлению контрафактных сигарет.



Мощности фирмы позволяли ежесуточно производить около 50 тысяч пачек сигарет, сообщают правоохранители области.



Незаконное производство организовали жители Львовской области на территории Тернопольской области. В одном из городов области сняли нежилое помещение. Чтобы не обращать внимания на потребление количества электроэнергии, время от времени в цехе использовали дизельные генераторы.

"Помещение было оборудовано промышленными линиями по производству табачных изделий, а также дизельным генератором для конспирации использования большого количества электроэнергии. Для бесперебойного изготовления фальсифицированных сигарет производство снабжалось табаком, полиграфией, фильтрами и марками акцизного налога", – сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Во вторник, 28 декабря, на месте производства полицейские задержали шесть человек, трое из которых непосредственно занимались изготовлением фальсифицированной продукции. Также правоохранители провели обыски и изъяли две промышленные линии для производства сигарет, 5 млн акцизных марок с признаками подделки, более 40 тыс. пачек готовой фальсифицированной табачной продукции, 10 тонн табака, черновые записи. Стоимость изъятых сигарет, сырья и оборудования составляет около 20 млн гривен.



Сотрудники правоохранительных органов разоблачили деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированных табачных изделий, цех изготавливал более 50 тыс пачек сигарет ежедневно.



Львовские правоохранители разоблачили нелегальный цех по производству сигарет