Львовская школьница погибла, делая селфи на товарном поезде

06:59 15 декабря Киев, Украина





Во Львове школьница погибла при попытке сделать селфи на вагоне поезда.

В ГУ Нацполиции во Львовской области сообщили, что ночью, 14 декабря машинист поезда на территории товарного парка железнодорожной станции "Пидзамче" обнаружил подростка без признаков жизни.

На место были вызваны сотрудники полиции и скорой помощи, после осмотра тела медики назвали предварительную причину гибели подростка – поражение электрическим током, в свою очередь, правоохранители установили, что погибшая – 15-летняя жительница Львова, об исчезновении которой родители сообщили накануне. По их словам, дочь ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.



Предварительно установлено, что поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и коснулась линии электропередач.



По факту гибели подростка начато уголовное производство ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".