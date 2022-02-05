Львовская область: взрыв газа полностью уничтожил жилой одноэтажный дом

В деревянном жилом доме в селе Язловчик Золочевского района Львовской области произошел взрыв газа с последующим горением, в результате происшествия дом полностью уничтожен.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 13 мая.
Кроме того, возникло возгорание в рядом расположенной хозяйственной постройке на площади 1 кв. м. Спасатели из 10 государственной пожарно-спасательной части г. Броды полностью ликвидировали этот пожар. Никто не пострадал.
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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