Львовская область: взрыв газа полностью уничтожил жилой одноэтажный дом

16:13 13 Май Киев, Украина

В деревянном жилом доме в селе Язловчик Золочевского района Львовской области произошел взрыв газа с последующим горением, в результате происшествия дом полностью уничтожен.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 13 мая.

"В 5:07 в Службу спасения 101 поступило сообщение о взрыве газа с последующим горением в селе Язловчик (Бродовская ГТГ) Золочевского района. Взрыв произошел в деревянном жилом доме, покрытом шифером, размером 9×5 м. На момент прибытия пожарных к месту вызова выяснилось, что в результате взрыва дом разрушен полностью", – говорится в сообщении.

Кроме того, возникло возгорание в рядом расположенной хозяйственной постройке на площади 1 кв. м. Спасатели из 10 государственной пожарно-спасательной части г. Броды полностью ликвидировали этот пожар. Никто не пострадал.



Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.