Львовская область: стрельба в больнице

Во Львовской области произошла стрельба в медучреждении, в результате которой пострадал мужчина. Сотрудники полиции уже задержали стрелка, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент случился в городе Винники. По вызову прибыли следователи, полицейские и оперативники уголовного розыска.
Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастен 63-летний житель Львова. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Оружие, из которого вели стрельбу, изъяли и отправили на экспертизу.
Следователи уже открыли уголовное производство по факту хулиганства. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
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