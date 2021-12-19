Львовская область: стрельба в больнице

14:40 13 Июль Киев, Украина

Во Львовской области произошла стрельба в медучреждении, в результате которой пострадал мужчина. Сотрудники полиции уже задержали стрелка, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент случился в городе Винники. По вызову прибыли следователи, полицейские и оперативники уголовного розыска.

"На месте происшествия полицейские обнаружили 63-летнего работника гражданской охраны, львовянина, со сквозным ранением ноги. Установлено, что между ним и другим мужчиной возник конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрелил потерпевшему в ногу с предмета, похожего на пистолет Флобера, вызвав ранения", - написала пресс-служба.

Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастен 63-летний житель Львова. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Оружие, из которого вели стрельбу, изъяли и отправили на экспертизу.

Следователи уже открыли уголовное производство по факту хулиганства. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.