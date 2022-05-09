Львовская область: игра со спичками закончилась трагедией

В городе Жидачив Львовской области произошла трагедия, ребенок возрастом 2 года 8 месяцев случайно поджог себя во время игры со спичками, несмотря на усилия медиков, спасти жизнь малыша не удалось.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, сегодня, 8 декабря.
По данным пресс-службы, на месте происшествия правоохранители установили, что погибший - мальчик возрастом 2 года 8 месяцев, проживал в доме вместе с матерью, четырехлетней сестрой и шестилетним братом.
По факту следователи Жидачивского отделения полиции, под процессуальным руководством Стрыйской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Двое других детей, которые были в доме, доставлены в больницу для медосмотра - угрозы их жизни нет.
Двое других детей, которые были в доме, доставлены в больницу для медосмотра - угрозы их жизни нет.
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