Львовская область: игра со спичками закончилась трагедией

17:56 08 декабря Киев, Украина

В городе Жидачив Львовской области произошла трагедия, ребенок возрастом 2 года 8 месяцев случайно поджог себя во время игры со спичками, несмотря на усилия медиков, спасти жизнь малыша не удалось.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области, сегодня, 8 декабря.

"Сегодня, 8 декабря, около девяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в городе Жидачив погиб малолетний мальчик", - сообщили в полиции.

По данным пресс-службы, на месте происшествия правоохранители установили, что погибший - мальчик возрастом 2 года 8 месяцев, проживал в доме вместе с матерью, четырехлетней сестрой и шестилетним братом.

"... предварительно установлено, что мальчик играл спичками и в какой-то момент на нем загорелась одежда. Когда произошла трагедия, дети находились сами - без присмотра взрослых, поскольку мать была на работе. Около девяти часов утра в дом пришла их тетя - она вызвала медиков и сообщила о происшествии в полицию. Как в дальнейшем установили врачи, мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось", - сообщили в полиции.

По факту следователи Жидачивского отделения полиции, под процессуальным руководством Стрыйской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.



Двое других детей, которые были в доме, доставлены в больницу для медосмотра - угрозы их жизни нет.