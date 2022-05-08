Львовщина: учительница надавала "подзатыльников" шестикласснику

20:07 07 декабря Киев, Украина

В селе Потелич Жовковского района Львовской области, учитель, не сдержав эмоций, позволила себе рукоприкладство в отношении ученика 6 класса. 
 
Женщина сначала дергала мальчика за руку, а потом несколько раз ударила его по затылку. Ребенок поднял руку и наклонил голову, чтобы защититься. Все это время учительница продолжала кричать на ребенка.
 
Соответствующее видео обнародовало сообщество «Львов Сити» в Facebook.
В Жовковской районной государственной администрации отреагировали на происходящее, отметив, что такие действия недопустимы со стороны преподавателя.
«Во время перерыва между заместителем директора школы по воспитательной работе и учеником 6-А класса, во время которого учитель не сконтролировала своих эмоций на грубое обращение ученика к себе и допустила неправомерные действия в отношении указанного ученика, применив физическую силу», - говорится в сообщении.
Также о произошедшем уже оповестили Львовскую областную государственную администрацию и Департамент образования Львовской ОГА. Кроме этого, Жовковская РГА создала рабочую комиссию для рассмотрения данного вопроса и принятия соответствующих мер, и направила письмо на Жовковское ОП Белгород-Бугского ОП ГУНП во Львовской области по данному инциденту.
«Данный случай является недопустимым, поскольку это школа, где должны учить детей не только знаний, но и правил поведения, этики и деонтологии. О результатах работы комиссии будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.