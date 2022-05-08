Львовщина: учительница надавала "подзатыльников" шестикласснику

В селе Потелич Жовковского района Львовской области, учитель, не сдержав эмоций, позволила себе рукоприкладство в отношении ученика 6 класса.
Женщина сначала дергала мальчика за руку, а потом несколько раз ударила его по затылку. Ребенок поднял руку и наклонил голову, чтобы защититься. Все это время учительница продолжала кричать на ребенка.
Соответствующее видео обнародовало сообщество «Львов Сити» в Facebook.
В Жовковской районной государственной администрации отреагировали на происходящее, отметив, что такие действия недопустимы со стороны преподавателя.
Также о произошедшем уже оповестили Львовскую областную государственную администрацию и Департамент образования Львовской ОГА. Кроме этого, Жовковская РГА создала рабочую комиссию для рассмотрения данного вопроса и принятия соответствующих мер, и направила письмо на Жовковское ОП Белгород-Бугского ОП ГУНП во Львовской области по данному инциденту.
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