Львовщина: трое малолетних детей отравились угарным газом

10:25 17 Декабрь Киев, Украина

Очередное отравление угарным газом в частном доме произошло во Львовской области. Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, в селе Задеревач в частном одноэтажном жилом доме отравились, вероятно, угарным газом четыре человека.

Среди пострадавших – трое детей 2011, 2013 и 2014 годов рождения.



Всех пострадавших госпитализировали в Стрыйскую больницу. Медики говорят, что дети находятся в состоянии легкой степени тяжести.



Дом оборудован твердотопливным отопительным котлом и ПГ-4. Причина и обстоятельства отравления устанавливаются.



Угарный газ может накапливаться в помещениях с плохой вентиляцией или при неисправности дымохода – это наиболее распространенные причины. При длительном пребывании в таких помещениях у людей могут появляться характерные симптомы отравления угарным газом. Нередко их не замечают, ведь газ не имеет специфического запаха. Итак, при интоксикации организма угарным газом наблюдаем: головные боли, повышенную утомляемость, головокружение, тошноту.



Что делать, если вы заподозрили возможное отравление угарным газом:

Прежде всего необходимо отключить все отопительные приборы, кроме электрических.



Следующий шаг – обеспечить проветривание помещения, упустить максимальное количество свежего воздуха.



Далее следует оценить состояние пострадавшего.

Чтобы выяснить, в сознании ли человек – ставим простые вопросы: слышат ли вас, видят.

Если нет сознания – пытаемся установить дыхание.

Прислушиваемся и стараемся услышать вдох-выдох, наблюдаем за экскурсией грудной клетки.

Если дыхание имеется – кладем потерпевшего в устойчивое положение на бок.

Если дыхание отсутствует, необходимо приступить к немедленной сердечно-легочной реанимации.

При этом обязательно нужно вызвать скорую.



Можно набрать службу экстренной медицинской помощи, и с помощью функции громкоговорителя в телефоне объяснить всю ситуацию, в этот момент оказывая первую необходимую помощь».