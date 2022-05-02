Львовщина: СБУ разоблачила сотрудника таможни на взятках

Инспектор таможенного поста "Явора" на Галичине, организовал коррупционный механизм при таможенном оформлении авто, доход чиновника за смену составлял 60 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как установило следствие, за фиксированную сумму средств злоумышленник обеспечивал беспрепятственный пропуск транспортных средств через таможенную границу.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение смены таможенник получал неправомерной выгоды от 60 тысяч гривен. На своем посту он проработал 1,5 месяца, за это время задокументировано 15 его дежурств.
Правоохранители задержали фигуранта соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения очередной взятки.
В рамках уголовного производства по части 3 статьи 368 («Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Проверяется причастность руководящего звена таможенного поста в коррупционной деятельности.
Разоблачение злоумышленника проводилось совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры при содействии внутренней безопасности Галицкой таможни.
Как установило следствие, за фиксированную сумму средств злоумышленник обеспечивал беспрепятственный пропуск транспортных средств через таможенную границу.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение смены таможенник получал неправомерной выгоды от 60 тысяч гривен. На своем посту он проработал 1,5 месяца, за это время задокументировано 15 его дежурств.
Правоохранители задержали фигуранта соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения очередной взятки.
В рамках уголовного производства по части 3 статьи 368 («Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Проверяется причастность руководящего звена таможенного поста в коррупционной деятельности.
Разоблачение злоумышленника проводилось совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры при содействии внутренней безопасности Галицкой таможни.
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