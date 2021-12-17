Львовщина: при демонтаже здания погиб рабочий

Во время выполнения демонтажных работ в заброшенном 3-этажном здании, обвалилась часть стены, смертельно травмировав мужчину.
Трагедия случилась в селе Гончары Львовской области. Тело погибшего рабочего смогли извлечь только спасатели.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС региона.
Происшествие случилось в четверг, 8 апреля.
Прибывшие на место сотрудники ГСЧС разобрали завал и нашли тело погибшего. Работали 13 спасателей и три единицы спецтехники.
Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
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