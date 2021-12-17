Львовщина: при демонтаже здания погиб рабочий

15:14 09 Апрель Киев, Украина

Во время выполнения демонтажных работ в заброшенном 3-этажном здании, обвалилась часть стены, смертельно травмировав мужчину.

Трагедия случилась в селе Гончары Львовской области. Тело погибшего рабочего смогли извлечь только спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС региона.

"Во время демонтажных работ на третьем этаже заброшенного кирпичного здания упала часть стены на площади 3 метра квадратных и смертельно травмировала рабочего", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось в четверг, 8 апреля.



Прибывшие на место сотрудники ГСЧС разобрали завал и нашли тело погибшего. Работали 13 спасателей и три единицы спецтехники.



Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.



