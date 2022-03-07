Львовщина: мужчина погиб под колесами собственного авто

Мужчина получил смертельные травмы, пытаясь остановить свой автомобиль, когда авто начало катиться вниз со склона.
Смертельное происшествие произошло в воскресенье, 6 июня, сообщает пресс-служба полиции региона.
Владелец авто попал под колеса. Он получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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