Львовщина: мужчина погиб под колесами собственного авто

Смертельное происшествие произошло в воскресенье, 6 июня, сообщает пресс-служба полиции региона.

"32-летний житель одного из сел Яворивского района приехал на собственном автомобиле Volkswagen Touran на водоем, оставил транспортное средство на вершине карьера и спустился к воде. Неожиданно автомобиль покатился вниз - мужчина увидел это и пытался остановить транспортное средство", - говорится в сообщении.