Львовщина: мужчина погиб под колесами собственного авто

17:36 07 Июнь Киев, Украина

Мужчина получил смертельные травмы, пытаясь остановить свой автомобиль, когда авто начало катиться вниз со склона.
 
Смертельное происшествие произошло в воскресенье, 6 июня, сообщает пресс-служба полиции региона.
"32-летний житель одного из сел Яворивского района приехал на собственном автомобиле Volkswagen Touran на водоем, оставил транспортное средство на вершине карьера и спустился к воде. Неожиданно автомобиль покатился вниз - мужчина увидел это и пытался остановить транспортное средство", - говорится в сообщении.
Владелец авто попал под колеса. Он получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.