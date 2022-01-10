Львовщина: инспектора таможни подозревают в подлоге документов

На Львовщине таможенный инспектор подозревается в злоупотреблении служебным положением и подделке документов. По информации Государственного бюро расследования, инспектор указал в таможенных документах ложные сведения о грузе.
Таким образом перевозчику удалось избежать уплаты обязательной пошлины более чем на 121 тыс. грн. Факт зафиксирован еще в сентябре 2021 года. 5 января должностному лицу предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
Чиновника таможни подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 1 ст. 364 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет.
Также проверяют причастность к указанному преступлению других работников таможенной и пограничной служб.
Также проверяют причастность к указанному преступлению других работников таможенной и пограничной служб.
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