Львовщина: инспектора таможни подозревают в подлоге документов

17:20 10 Январь Киев, Украина

На Львовщине таможенный инспектор подозревается в злоупотреблении служебным положением и подделке документов. По информации Государственного бюро расследования, инспектор указал в таможенных документах ложные сведения о грузе.

Таким образом перевозчику удалось избежать уплаты обязательной пошлины более чем на 121 тыс. грн. Факт зафиксирован еще в сентябре 2021 года. 5 января должностному лицу предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

«Инспектор таможенного поста «Рава-Русская» пропустил на таможенную территорию Украины товары широкого потребления без уплаты обязательных таможенных платежей. В автоматизированной системе таможенного оформления он указал, что груза в машине нет. Чиновник загрузил в карточку таможенного оформления предварительно заготовленную фотографию пустого грузового отсека микроавтобуса», – сообщили в ГБР

Чиновника таможни подозревают в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге (ч. 1 ст. 364 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет.



Также проверяют причастность к указанному преступлению других работников таможенной и пограничной служб.