Львов: взорвался автомобиль, погиб водитель

15:44 28 Июль Киев, Украина

На одной из баз отдыха Львовской области, в результате взрыва автомобиля, погиб 41-летний житель города Львова, правоохранительные органы устанавливают причину и обстоятельства ЧП.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

ЧП произошло рано утром во вторник. В авто находился 41-летний мужчина.
"Сегодня, 28 июля, около шести часов утра в полицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе, произошел взрыв. В результате происшествия погиб человек", - говорится в сообщении.
фото: погибший водитель взорванного авто
Так, на месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. 
 