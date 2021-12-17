Львов: взорвался автомобиль, погиб водитель

На одной из баз отдыха Львовской области, в результате взрыва автомобиля, погиб 41-летний житель города Львова, правоохранительные органы устанавливают причину и обстоятельства ЧП.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
ЧП произошло рано утром во вторник. В авто находился 41-летний мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
ЧП произошло рано утром во вторник. В авто находился 41-летний мужчина.
Так, на месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни.
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