Львов: возле Генконсульства РФ повесили чучело 

18:05 27 ноября Киев, Украина

Общественная организация "Объединение добровольцев" устроила перформанс - повесила чучело "энкавэдэшника" под зданием Генконсульства РФ.





Акция состоялась в знак памяти о жертвах Голодомора во Львове в пятницу, 27 ноября.

Как рассказывают очевидцы, всего у российского дипведомства собралось 40 человек. Причем в ходе акции некий неизвестный мужчина подошел к собравшимся и "провоцировал их на конфликт". Конфликта не было - неизвестного увели правоохранительные органы.

По словам участников митинга, они собрались, чтобы "напомнить всему цивилизованному миру, что Голодомор был геноцидом, направленным против украинского народа".

В конце мероприятия представители "Объединения добровольцев" прикрепили к стенам российского консульства баннер "Помним. Отомстим".