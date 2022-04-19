Львов: возле Генконсульства РФ повесили чучело 

Общественная организация "Объединение добровольцев" устроила перформанс - повесила чучело "энкавэдэшника" под зданием Генконсульства РФ.
Акция состоялась в знак памяти о жертвах Голодомора во Львове в пятницу, 27 ноября.
Как рассказывают очевидцы, всего у российского дипведомства собралось 40 человек. Причем в ходе акции некий неизвестный мужчина подошел к собравшимся и "провоцировал их на конфликт". Конфликта не было - неизвестного увели правоохранительные органы.
По словам участников митинга, они собрались, чтобы "напомнить всему цивилизованному миру, что Голодомор был геноцидом, направленным против украинского народа".
В конце мероприятия представители "Объединения добровольцев" прикрепили к стенам российского консульства баннер "Помним. Отомстим".
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