Львов: трамвай сбил женщину с ребенком

"Водитель трамвайного маршрута № 8 (1167/68), направлялся в соответствии с графиком в трамвайное депо, после завершения рабочей смены. В это время 29-летняя женщина с малолетним ребенком пыталась перейти дорогу. К сожалению, пешеход травмировалась, не сориентировавшись своевременно и в ситуации на дороге", - сообщает местное издание.