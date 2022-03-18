Львов: трамвай сбил женщину с ребенком

09:01 23 октября Киев, Украина

Женщина с малолетним ребенком, переходила дорогу на пл. Данила Галицкого во Львове и угодила под трамвай
"Водитель трамвайного маршрута № 8 (1167/68), направлялся в соответствии с графиком в трамвайное депо, после завершения рабочей смены. В это время 29-летняя женщина с малолетним ребенком пыталась перейти дорогу. К сожалению, пешеход травмировалась, не сориентировавшись своевременно и в ситуации на дороге", - сообщает местное издание. 
На место происшествия оперативно прибыла карета скорой помощи и экипаж патрульной полиции. По предварительной информации потерпевшую госпитализировали в больницу, угрозы жизни и здоровью нет. Обстоятельства происшествия выясняются, проводятся следственные действия.

Угрозы жизни и здоровью женщины, которая травмировалась результате ДТП, нет.