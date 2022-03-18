Львов: трамвай сбил женщину с ребенком

Женщина с малолетним ребенком, переходила дорогу на пл. Данила Галицкого во Львове и угодила под трамвай.
На место происшествия оперативно прибыла карета скорой помощи и экипаж патрульной полиции. По предварительной информации потерпевшую госпитализировали в больницу, угрозы жизни и здоровью нет. Обстоятельства происшествия выясняются, проводятся следственные действия.
Угрозы жизни и здоровью женщины, которая травмировалась результате ДТП, нет.
Угрозы жизни и здоровью женщины, которая травмировалась результате ДТП, нет.
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