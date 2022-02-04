Львов: пьяный водитель уснул во время составления на него админматериалов

18:54 14 Май Киев, Украина

Патрульная полиция Львова остановила водителя, который оказался в состоянии алкогольного опьянения, во время составления админпротокола мужчина просто уснул.
 
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.
 
Вчера днем патрульные получили вызов о нарушении ПДД водителем автомобиля Chevrolet Aveo. Имея ориентировку, экипаж остановил упомянутое транспортное средство. За рулем авто находился 59-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Оказалось, что он доехал до места проживания.
 
В его защиту из дома вышла супруга таксиста, которая начала упрашивать патрульных простить ее мужа. 

В присутствии свидетелей водитель отказался от проверки на состояние опьянения. Когда жена поняла, что повлиять на патрульных не может, начала давить на свидетелей. Ей и это не помогло.
"Патрульные оформляя на водителя протокол за управление в нетрезвом состоянии и постановления за нарушение других ПДД, заметили, что он просто заснул в своем автомобиле", - подчеркнули в пресс-службе.