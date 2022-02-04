Львов: пьяный водитель уснул во время составления на него админматериалов

18:54 14 Май Киев, Украина

Патрульная полиция Львов а остановила водителя, который оказался в состоянии алкогольного опьянения, во время составления админпротокола мужчина просто уснул.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Вчера днем патрульные получили вызов о нарушении ПДД водителем автомобиля Chevrolet Aveo. Имея ориентировку, экипаж остановил упомянутое транспортное средство. За рулем авто находился 59-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Оказалось, что он доехал до места проживания.

В его защиту из дома вышла супруга таксиста, которая начала упрашивать патрульных простить ее мужа.



В присутствии свидетелей водитель отказался от проверки на состояние опьянения. Когда жена поняла, что повлиять на патрульных не может, начала давить на свидетелей. Ей и это не помогло.