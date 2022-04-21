Львов: пьяный коп устроил тройное ДТП

22:16 24 ноября Киев, Украина

Сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины , в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с тремя автомобилями и "припарковался" на детской площадке.



Водитель на внедорожнике Volkswagen Touareg сначала ударил припаркованный автомобиль Nissan, потом ударил автомобиль BMW, который по инерции ударил автомобиль Mazda. Эти столкновения не остановили нарушителя, и он въехал в детскую площадку. Там снес на своем пути детскую горку, а остановился, врезавшись в качели.

"Один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка", - отметили правоохранители.

Как оказалось, за рулем внедорожника находился 24-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины, который имел признаки опьянения. "Мужчине предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Он изъявил желание пройти ее в медицинском учреждении. Однако, приехав туда - отказался", - сообщили в патрульной полиции.