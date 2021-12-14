Львов: полиция задержала группу мужчин, которые занимались крупными кражами стройматериалов

12:05 12 Апрель Киев, Украина

Шестеро граждан Украины 10 апреля были задержаны на горячем, сразу после совершения ими кражи строительных материалов с новостройки на улице Пасечной во Львове



Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.



Во время досудебного расследования установлено, что шесть злоумышленников, жители Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Ивано-Франковской областей и один - из Автономной Республики Крым в возрасте от 18 до 42 лет снимали квартиру во Львове. В своем распоряжении у них было два микроавтобуса, на которых в темное время суток ездили на стройки, откуда похищали металлические опоры опалубки, которые в дальнейшем перевозили в арендованный гараж на хранение.



Полицейские задержали злоумышленников в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 10 апреля сразу после совершения очередной кражи - с новостройки на улице Пасечной во Львове они похитили 250 стоек опалубки.



Установлена причастность задержанных как минимум к пяти подобным кражам.



Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли похищенные со строек стойки, общая стоимость которых составляет около 1,3 миллиона гривен и другие вещественные доказательства их причастности к совершению преступлений.



Следователи сообщили о подозрении задержанным, двое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за грабеж, хулиганство, нанесение телесных повреждений, угрозы убийством и мошенничество, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.



Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет задержанным меры пресечения.