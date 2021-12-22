Львов: несогласные с продлением карантина предприниматели перекрыли движение

Из-за продления карантинных ограничений до 19 апреля, предприниматели Львова вышли на улицы города с акциями протеста.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции во Львовской области.
Патрульные организовали объезд этого участка.
Позже в полиции отметили, что протестующие покинули проезжую часть, движение транспорта было восстановлено.
Ранее предприниматели вышли пикетировать мэрию. В акции в основном участвовали работники рынков, которые сейчас не могут работать из-за карантинных ограничений.
Позже в полиции отметили, что протестующие покинули проезжую часть, движение транспорта было восстановлено.
Ранее предприниматели вышли пикетировать мэрию. В акции в основном участвовали работники рынков, которые сейчас не могут работать из-за карантинных ограничений.
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