Львов: несогласные с продлением карантина предприниматели перекрыли движение

15:14 16 Апрель Киев, Украина

Из-за продления карантинных ограничений до 19 апреля, предприниматели Львова вышли на улицы города с акциями протеста.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции во Львовской области.

"На улице Городецкой у торгового центра Магнус около 70 человек ходят по пешеходному переходу. Митингующие сообщили, что время от времени они будут пропускать общественный транспорт", - говорится в сообщении правоохранителей.

Патрульные организовали объезд этого участка.



Позже в полиции отметили, что протестующие покинули проезжую часть, движение транспорта было восстановлено.



Ранее предприниматели вышли пикетировать мэрию. В акции в основном участвовали работники рынков, которые сейчас не могут работать из-за карантинных ограничений.