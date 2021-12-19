Львов: мужчина под наркотиками хотел зарезать свою 23-летнюю сожительницу

18:40 16 Декабрь Киев, Украина

Патрульные Львова , которых среди ночи вызывали соседи из-за криков в одной из квартир, спасли молодую девушку. Выяснилось, что 23-летний мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, хотел убить ножом свою 23-летнюю сожительницу.

«Сегодня, около 1 часа ночи патрульные 4 батальона получили вызов на улицу Комарова. По словам заявителей, в доме происходит конфликт. Когда полицейские приехали на место происшествия, услышали женские крики о помощи. Они высчитали, что они раздаются из квартиры на первом этаже. Женщина просила не убивать ее и умоляла о спасении. На окнах жилища были решетки, двери закрыты. Патрульные выяснили, что квартиру арендуют и немедленно связались с владельцем и попросили приехать на место. Также туда направили подразделение спасателей», – говорится в сообщении.

Полицейские увидели через окно, что мужчина избивает женщину. Они дали ему указание прекратить противоправные действия. Потерпевшей удалось вырваться и открыть дверь и выбежать к патрульным. У женщины на руках были раны, разбито лицо и другие повреждения. 23-летняя потерпевшая рассказала, что она смогла выбить у ее сожителя нож, с которым он на нее набросился. Женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Патрульные задержали 23-летнего жителя этой квартиры. В комнатах все было разбросано и в пятнах бурого цвета.



Полицейские обнаружили два свертка в изоляционной ленте и весы с остатками порошкообразного вещества. В другой комнате на полу лежал пакет с кристаллическим веществом светло-бордового цвета. Мужчина вел себя неадекватно и у него резко менялось настроение.

Он признался, что употребляет наркотики. Его госпитализировали в специальное медицинское учреждение.