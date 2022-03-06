Львов: маршрутка врезалась в дерево, 5 человек пострадали

16:31 07 Июнь Киев, Украина

Во Львове ДТП попало маршрутное такси с пассажирами, по предварительной версии водителю транспортного средства стало плохо, из-за чего он съехал с дороги и врезался в дерево.



ДТП произошла на улице Левандовской. В результате аварии пострадали пять человек, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.



Пострадавшим оказали медицинскую помощь и госпитализировали.



По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, по предварительным данным, водителю маршрутки стало плохо во время движения.



Обстоятельства ДТП выясняются.



