Львов: маршрутка врезалась в дерево, 5 человек пострадали

Во Львове в ДТП попало маршрутное такси с пассажирами, по предварительной версии водителю транспортного средства стало плохо, из-за чего он съехал с дороги и врезался в дерево.
ДТП произошла на улице Левандовской. В результате аварии пострадали пять человек, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, по предварительным данным, водителю маршрутки стало плохо во время движения.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии