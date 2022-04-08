Львов: депутат Юрченко в наркотическом опьянении устроил ДТП и напал на водителя

11:35 09 июля Киев, Украина

Нардеп Александр Юрченко попал в очередной скандал. Находясь под наркотиками, нардеп устроил ДТП и напал на водителя автомобиля, который он повредил.

Авария произошла в 14:10 в четверг, 8 июля на площади Мицкевича. Юрченко задним ходом выезжал с платной парковки и ударил автомобиль, который стоял в пробке. После этого он хотел скрыться с места ДТП, но не смог из-за заблокированной дороги. Водитель Volkswagen Jetta начал снимать Юрченко, но тот бросился на него с кулаками и стал вырывать телефон.

На место вызвали патрульных. Они заподозрили, что депутат находится под действием наркотиков, и повезли его на освидетельствование. Результат теста эти подозрения подтвердил.



Пострадавший 25-летний



Пострадавший 25-летний львовянин Всеволод Боровец рассказал, что их обоих доставили на проверку состояния опьянения, в крови Юрченко выявили следы экстази (MDMA).

Депутат Гео Лерос позднее опубликовал протокол на Юрченко и вывод лаборатории, которая подтвердила наркотическое опьянение.

Сам Юрченко инцидент пока не прокомментировал.