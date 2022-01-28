Львов: 2-летний ребенок выпал из окна 8 этажа

14:07 10 Май Киев, Украина

Сотрудники полиции Львова устанавливают обстоятельства гибели 2-летней девочки, которая сегодня, 10 мая, выпал из окна 8 этажа.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 10 мая.

«Сегодня, 10 мая, около 8.30, в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко во Львове выпал ребенок . Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа», - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники отдела полиции №4 Львовского районного управления полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации события.



В свою очередь депутат Львовского горсовета, глава "Варта 1" Игорь Зинкевич утверждает, что к гибели девочки может быть причастна ее мать.