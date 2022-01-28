Львов: 2-летний ребенок выпал из окна 8 этажа

14:07 10 Май Киев, Украина

Сотрудники полиции Львова устанавливают обстоятельства гибели 2-летней девочки, которая сегодня, 10 мая, выпал из окна 8 этажа. 
 
Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 10 мая.
«Сегодня, 10 мая, около 8.30, в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко во Львове выпал ребенок. Как установили правоохранители, 2-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа», - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники отдела полиции №4 Львовского районного управления полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его правовой квалификации события.

В свою очередь депутат Львовского горсовета, глава "Варта 1" Игорь Зинкевич утверждает, что к гибели девочки может быть причастна ее мать.
"У женщины есть проблемы с алкоголем и после того, как ребенок выпал из окна,  мать вышла из дома в неизвестном направлении. Сейчас при разговоре с ней и по ситуации в квартире подтверждения, что она это сделала, у следствия нет", – сообщил Игорь Зинкевич.