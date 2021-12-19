Львов: 11-летняя девочка задержала грабителя

20:26 25 Март Киев, Украина

Злоумышленник вырвал из рук 11-летней девочки мобильный телефон, но юная львовянка не растерялась и бросилась догонять мужчину.

Инцидент произошел на улице Джорджа Вашингтона возле остановки общественного транспорта, сообщили в Нацполиции Львовской области.

"Злоумышленник толкнул ребенка и вырвал у нее мобильный телефон. Однако девочка поднялась и побежала за преступником. Вместе с неравнодушными прохожими человек был задержан и передан работникам полиции. Как установили правоохранители, к ограблению малолетней причастен 36-летний житель Львова", — говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируют по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины. За это ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.