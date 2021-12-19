Львов: 11-летняя девочка задержала грабителя
20:26 25 Март Киев, Украина
Злоумышленник вырвал из рук 11-летней девочки мобильный телефон, но юная львовянка
не растерялась и бросилась догонять мужчину.
Инцидент произошел на улице Джорджа Вашингтона возле остановки общественного транспорта, сообщили в Нацполиции Львовской области.
"Злоумышленник толкнул ребенка и вырвал у нее мобильный телефон. Однако девочка поднялась и побежала за преступником. Вместе с неравнодушными прохожими человек был задержан и передан работникам полиции. Как установили правоохранители, к ограблению малолетней причастен 36-летний житель Львова", — говорится в сообщении.
Подозреваемому инкриминируют по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины. За это ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.
"Сотрудники отдела полиции №2 Львовского городского управления полиции пригласили девочку к себе, поблагодарили за смелость, показали, как работают полицейские, а также вручили мягкую игрушку", — добавили в полиции.
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