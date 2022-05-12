Луганск без воды и света

10:47 12 мая Киев, Украина

Администрация Луганщины сообщает, что вся область сейчас без воды и электричества.

 
Гайдай подчеркнул, что уцелевших объектов жизнеобеспечения в Луганской области почти не осталось.

Подавляющее большинство критической инфраструктуры придется строить с нуля. Отдельные линии электропередачи еще можно отремонтировать, но не разрешают постоянные обстрелы.

Работают только электрогенераторы. Нет и централизованного водоснабжения.

Также, по его словам, только свыше 21 тысячи абонентов еще остаются с газом. Это жители пяти населенных пунктов, не в каждом из них газ есть повсюду.