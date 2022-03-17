Луганщина: взрыв гранаты в жилом доме

09:31 20 октября Киев, Украина

Из-за неосторожного обращения с гранатой произошел взрыв , в результате которого пострадали отец и сын, их госпитализировали в больницу с повреждениями разной степени тяжести.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.

“Сообщение о госпитализации мужчин поступило в дежурную часть Рубежанского отдела полиции сегодня, 19 октября, в 20.37 от диспетчера скорой медицинской помощи”, — говорится в сообщении.

Она добавила, что в результате взрыва пострадали 61-летний владелец квартиры и его 33-летний сын.

“По предварительной информации сотрудников следственно-оперативной группы, которые работают на месте происшествия, установлено, что на кухне в квартире дома по ул. Победителей, в результате неосторожного обращения мужчин с гранатой произошел взрыв”, — пояснила Погукай.

На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия и устанавливаются более детальные обстоятельства происшествия.