Луганщина: СБУ обнаружила крупный тайник боеприпасов

12:40 29 Март Киев, Украина

Сотрудниками СБУ совместно с Национальной полицией Украины был обнаружен и вывезен с Луганщины тайник с боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, эти боеприпасы находились в подземном тайнике, обустроенном в лесу вблизи поселка Терновое на Старобельщине.



В другом тайнике, который был оборудован в бывшем блиндаже в районе поселка Плотина Счастьенского района, правоохранители изъяли:



- более 20 артиллерийских снарядов различных калибров;

- два взрывателя;

- 3 гранаты Ф-1;

- гранату ВОГ-17;

- более 400 патронов для крупнокалиберного пулемета КПВТ.



По оперативным данным, обнаруженные тайники, были заложены боевиками во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции в 2014 году.



Продолжаются неотложные меры для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.



Изъятие средств поражения проводилось во взаимодействии с Национальной полицией и пиротехническим подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.