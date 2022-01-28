Луганщина: пятиклассник ударил ножом семиклассника

19:15 12 Май Киев, Украина

На территории одной из школ города Новодружеск Луганской области произошла поножовщина, с участием учеников 7 и 5 класса.
 
Об этом в Facebook написала пресс-секретарь полиции региона Татьяна Погукай.
"Сотрудники следственно-оперативной группы и ювенальные полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что между двумя учениками произошел конфликт. 13-летний ученик седьмого класса начал бить 12-летнего ученика пятого класса. Младший достал кухонный нож и дважды ударил обидчика", - говорится в сообщении Погукай.
Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.
 
Полиция установила, что пятиклассник принес в школу нож, чтобы сделать рогатку.
орудие преступления
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). В деле разбираются полицейские.