Луганщина: пятиклассник ударил ножом семиклассника

На территории одной из школ города Новодружеск Луганской области произошла поножовщина, с участием учеников 7 и 5 класса.
Об этом в Facebook написала пресс-секретарь полиции региона Татьяна Погукай.
Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.
Полиция установила, что пятиклассник принес в школу нож, чтобы сделать рогатку.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). В деле разбираются полицейские.
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