Луганщина: пожарная машина подорвалась на взрывном устройстве

14:53 09 Октябрь Киев, Украина

Во время тушения пожара возле села  Болотенное Луганской области, пожарный автомобиль подорвался на неизвестном устройстве.
 
Об этом сообщает пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

В результате взрыва пострадали три человека:
  • водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В. С., 1985 года рождения;
  • мастер леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р. И., 1978 года рождения;
  • сотрудник ГСЧС.
Водителя и лесника доставили в больницу в Станице Луганской.

По информации управления, автомобиль ремонту не подлежит.