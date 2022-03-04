Луганщина: пожарная машина подорвалась на взрывном устройстве

14:53 09 Октябрь Киев, Украина

Во время тушения пожара возле села Болотенное Луганской области, пожарный автомобиль подорвался на неизвестном устройстве.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.



В результате взрыва пострадали три человека:

водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В. С., 1985 года рождения;

мастер леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р. И., 1978 года рождения;

сотрудник ГСЧС.

Водителя и лесника доставили в больницу в Станице Луганской.



По информации управления, автомобиль ремонту не подлежит.