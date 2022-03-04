Луганщина: пожарная машина подорвалась на взрывном устройстве

Во время тушения пожара возле села Болотенное Луганской области, пожарный автомобиль подорвался на неизвестном устройстве.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
В результате взрыва пострадали три человека:
В результате взрыва пострадали три человека:
- водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В. С., 1985 года рождения;
- мастер леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р. И., 1978 года рождения;
- сотрудник ГСЧС.
Водителя и лесника доставили в больницу в Станице Луганской.
По информации управления, автомобиль ремонту не подлежит.
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