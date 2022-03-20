Луганщина: от обстрелов погибло двое детей

В ходе обстрелов российскими оккупантами в Луганской области разрушены жилые дома и пострадали мирные жители.
Об этом сообщает глава Луганской ОГА, Сергей Гайдай.
Обстрелами российской армии в течение 19 марта в Рубежном и Северодонецке повреждены или разрушены около 30 объектов.
И из них – 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры.
Во время обстрелов в Рубежном погибли три человека, из них двое детей, пострадали двое (один ребенок).
Обстрелами российской армии в течение 19 марта в Рубежном и Северодонецке повреждены или разрушены около 30 объектов.
И из них – 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры.
Во время обстрелов в Рубежном погибли три человека, из них двое детей, пострадали двое (один ребенок).
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