Луганщина: от обстрелов погибло двое детей

07:58 20 марта Киев, Украина

В ходе обстрелов российскими оккупантами в Луганской области разрушены жилые дома и пострадали мирные жители.

 
Об этом сообщает глава Луганской ОГА, Сергей Гайдай.

Обстрелами российской армии в течение 19 марта в Рубежном и Северодонецке повреждены или разрушены около 30 объектов.

И из них – 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры.

Во время обстрелов в Рубежном погибли три человека, из них двое детей, пострадали двое (один ребенок).
 