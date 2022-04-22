Луганщина: оккупанты обстреляли жилые дома, много раненных

В Луганской области за минувшие сутки, 21 апреля, снаряды российских войск попали по семи домам. Четверо человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Российская армия вчера предприняла 11 попыток обстрелять мирное население области. Под обстрелами оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное и Горное общество.
В результате обстрелов частично разрушены два дома в Северодонецке, еще два – в Лисичанске и еще три – в других общинах.
Кроме четырех гражданских, ранения получили три сотрудника группы быстрого реагирования областной полиции. У них осколочные ранения после обстрела Лисичанска.
Российская армия вчера предприняла 11 попыток обстрелять мирное население области. Под обстрелами оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное и Горное общество.
В результате обстрелов частично разрушены два дома в Северодонецке, еще два – в Лисичанске и еще три – в других общинах.
Кроме четырех гражданских, ранения получили три сотрудника группы быстрого реагирования областной полиции. У них осколочные ранения после обстрела Лисичанска.
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