Луганщина: на территории одной из воинских частей произошел пожар

18:00 22 Апрель Киев, Украина

На территории одной из воинских частей города Рубежное произошло возгорание бензобака автомобиля, в результате чего огонь перекинулся на спецтехнику, предназначенную для перевозки нефтепродуктов.





Указано, что Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 22 апреля.Указано, что пожар возник в результате случившегося возгорания бензобака автомобиля. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза. К ликвидации пожара были привлечены личный состав и техника ГСЧС Украины.

"В результате пожара пострадал военнослужащий ВС Украины, состояние здоровья – удовлетворительное. Его доставили в больницу в городе Кременная", – говорится в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.