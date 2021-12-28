Луганщина: на территории одной из воинских частей произошел пожар

На территории одной из воинских частей города Рубежное произошло возгорание бензобака автомобиля, в результате чего огонь перекинулся на спецтехнику, предназначенную для перевозки нефтепродуктов.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в четверг, 22 апреля.
Указано, что пожар возник в результате случившегося возгорания бензобака автомобиля. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза. К ликвидации пожара были привлечены личный состав и техника ГСЧС Украины.
Указано, что пожар возник в результате случившегося возгорания бензобака автомобиля. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза. К ликвидации пожара были привлечены личный состав и техника ГСЧС Украины.
В настоящее время пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии