Луганщина: мужчина бросил гранату в полицейских, объявлена спецоперация

10:29 01 Апрель Киев, Украина

На Луганщине введена специальная полицейскую операцию «Сирена» для розыска и задержания опасного преступника, который применил гранату при попытке проверить его документы.

На Луганщине мужчина бросил гранату в полицейских, объявили спецоперацию.



Патрульная полиция Луганщины объявила специальную операцию «Сирена» для розыска и задержания злоумышленника, который применил гранату при попытке проверить его документы.

Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Сегодня утром в г. Рубежное наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива возле 7 микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия », - говорится в сообщении.



Личный состав полиции Луганщины подняли по тревоге, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.



Установлено, что водитель - 39-летний местный житель, ранее был осужден за совершение аналогичного преступления к условному сроку наказания.



Полиция обращается к гражданам с просьбой соблюдать осторожность, и если кто-то владеет информацией о местонахождении этого человека, сообщить в полицию. Этот человек может быть опасен.