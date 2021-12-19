Луганщина: мужчина бросил гранату в полицейских, объявлена спецоперация

На Луганщине введена специальная полицейскую операцию «Сирена» для розыска и задержания опасного преступника, который применил гранату при попытке проверить его документы.
На Луганщине мужчина бросил гранату в полицейских, объявили спецоперацию.
Патрульная полиция Луганщины объявила специальную операцию «Сирена» для розыска и задержания злоумышленника, который применил гранату при попытке проверить его документы.
Патрульная полиция Луганщины объявила специальную операцию «Сирена» для розыска и задержания злоумышленника, который применил гранату при попытке проверить его документы.
Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.
Личный состав полиции Луганщины подняли по тревоге, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Установлено, что водитель - 39-летний местный житель, ранее был осужден за совершение аналогичного преступления к условному сроку наказания.
Полиция обращается к гражданам с просьбой соблюдать осторожность, и если кто-то владеет информацией о местонахождении этого человека, сообщить в полицию. Этот человек может быть опасен.
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