Луганщина: мужчина бросил гранату в полицейских, объявлена спецоперация

10:29 01 Апрель Киев, Украина

На Луганщине введена специальная полицейскую операцию «Сирена» для розыска и задержания опасного преступника, который применил гранату при попытке проверить его документы.
 
На Луганщине мужчина бросил гранату в полицейских, объявили спецоперацию.

Патрульная полиция Луганщины объявила специальную операцию «Сирена» для розыска и задержания злоумышленника, который применил гранату при попытке проверить его документы.
 
Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.
«Сегодня утром в г. Рубежное наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива возле 7 микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия », - говорится в сообщении.

Личный состав полиции Луганщины подняли по тревоге, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Установлено, что водитель - 39-летний местный житель, ранее был осужден за совершение аналогичного преступления к условному сроку наказания.

Полиция обращается к гражданам с просьбой соблюдать осторожность, и если кто-то владеет информацией о местонахождении этого человека, сообщить в полицию. Этот человек может быть опасен.