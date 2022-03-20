Луганщина: авиаударами ВС РФ повреждены 19 многоэтажек

Российские оккупанты вновь наносят мощные удары по мирным городам и селам Луганщины.
Под обстрелами в течение суток были Северодонецк, Лисичанск, Горное, Кременная, Привилегия, Золотое.
Повреждены 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные постройки.
Спасатели ГСЧС Луганской области вместе с органами власти, международными организациями и волонтерами продолжают развозить людям гуманитарную помощь. В частности, медикаменты, еда, питьевая вода уже была доставлена в детскую больницу. Также гумнаборы получили и находящиеся в подвалах люди.
Повреждены 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные постройки.
Спасатели ГСЧС Луганской области вместе с органами власти, международными организациями и волонтерами продолжают развозить людям гуманитарную помощь. В частности, медикаменты, еда, питьевая вода уже была доставлена в детскую больницу. Также гумнаборы получили и находящиеся в подвалах люди.
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