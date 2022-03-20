Луганщина: авиаударами ВС РФ повреждены 19 многоэтажек

10:30 19 марта Киев, Украина

Российские оккупанты вновь наносят мощные удары по мирным городам и селам Луганщины.

Под обстрелами в течение суток были Северодонецк, Лисичанск, Горное, Кременная, Привилегия, Золотое.



Повреждены 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные постройки.



Спасатели ГСЧС Луганской области вместе с органами власти, международными организациями и волонтерами продолжают развозить людям гуманитарную помощь. В частности, медикаменты, еда, питьевая вода уже была доставлена в детскую больницу. Также гумнаборы получили и находящиеся в подвалах люди.