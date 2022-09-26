«Луцкий террорист» получил 13 лет тюрьмы

11:53 26 сентября Киев, Украина

Луцкий суд назначил 13 лет заключения Максиму Кривошу, который в июле 2020 года захватил в заложники 13 пассажиров автобуса. Злоумышленник требовал, чтобы некоторые украинские чиновники признали себя «террористами в законе».





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В настоящее время приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном суде. Однако ранее Максим Кривош отмечал, что отказывается от апелляции, поскольку ему не нужны поблажки системы.



Кроме того, Максиму Кривошу удалось взять с собой на судебное заседание мыло. Во время оглашения приговора он бросил мыло в зал суда и крикнул: «Помойте вашу жизнь этим тюремным мылом».



Мужчине инкриминировали нарушение сразу семи статей Уголовного кодекса: Суд рассматривал дело почти два года. За это время провели также судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что Кривош вменяем.Объявление приговора прошло в Луцком горрайонном суде в понедельник, 26 сентября. Суд назначил мужчине 13 лет заключения с конфискацией имущества.В настоящее время приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном суде. Однако ранее Максим Кривош отмечал, что отказывается от апелляции, поскольку ему не нужны поблажки системы.Кроме того, Максиму Кривошу удалось взять с собой на судебное заседание мыло. Во время оглашения приговора он бросил мыло в зал суда и крикнул: «Помойте вашу жизнь этим тюремным мылом».Мужчине инкриминировали нарушение сразу семи статей Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 147 (захват и содержание заложников с целью побуждения должностных лиц органов государственной власти к совершению определенных действий);

ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве);

ч.1 ст. 258 (совершение террористического акта);

ч.1 ст. 280 (принуждение работника автомобильного транспорта к неисполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством);

ч.1, 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами);

ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством);

ст. 348 (покушение на убийство работника правоохранительного органа);

Напомним, утром 21 июля 2020 года Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров рейсового автобуса "Красниловка-Берестечко", заставил водителя выехать на центральную площадь Луцка и поставил ультиматум: требовал, чтобы чиновники признали себя "террористами в законе". Заложников он удерживал 12 часов. Наконец его задержали силовики.



Впоследствии мужчина проходил обследование в психбольнице, но его признали вменяемым. В общей сложности дело рассматривали на протяжении почти двух лет.