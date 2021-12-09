Луцкий террорист: Аваков рассказал, как продвигаются переговоры

19:02 21 Июль Киев, Украина





Об этом во время брифинга заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД во вторник, 21 июля. Весь день сотрудники правоохранительных органов пытаются договориться с террористом , захватившем автобус с заложниками, у мужчины есть мобильный телефон и с ним постоянное ведется общение.Об этом во время брифинга заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД во вторник, 21 июля.

«У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем, переговоры идут», - сказал Аваков.

Он также сообщил, что, со слов Кривоша, заложники находятся «в нормальном состоянии». Аваков надеется, что ситуацию удастся решить в ближайшее время «так или и иначе».

«Мы беседовали с родственниками, супругой и друзьями. Мы испробуем все методы для того, чтобы вопрос мирно разрешился», - добавил глава МВД.

Аваков также попросил всех, кто следит за ситуацией в Луцке , быть аккуратными в комментариях в адрес террориста.

«Это создает напряжение. Есть понимание, у него в руках смартфон, он может видеть и слышать все комментарии», - отметил министр.