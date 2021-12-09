Луцкий террорист: Аваков рассказал, как продвигаются переговоры

Весь день сотрудники правоохранительных органов пытаются договориться с террористом, захватившем автобус с заложниками, у мужчины есть мобильный телефон и с ним постоянное ведется общение.
Об этом во время брифинга заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД во вторник, 21 июля.
Об этом во время брифинга заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД во вторник, 21 июля.
Он также сообщил, что, со слов Кривоша, заложники находятся «в нормальном состоянии». Аваков надеется, что ситуацию удастся решить в ближайшее время «так или и иначе».
Аваков также попросил всех, кто следит за ситуацией в Луцке, быть аккуратными в комментариях в адрес террориста.
Напомним, сегодня в Луцке террорист захватил автобус «Берестечко - Красиловка» и взял пассажиров в заложники. По информации СМИ, он приковал людей наручниками к креслам маршрутки.
По данным СБУ, в салоне автобуса примерно десять заложников, данных о пострадавших нет. С захватчиком ведут переговоры, центр Луцка перекрыт. На место ЧП прибыл глава МВД Арсен Аваков.
По данным СБУ, в салоне автобуса примерно десять заложников, данных о пострадавших нет. С захватчиком ведут переговоры, центр Луцка перекрыт. На место ЧП прибыл глава МВД Арсен Аваков.
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