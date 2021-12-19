Луцк: террорист захватил автобус с заложниками

13:52 21 Июль Киев, Украина

Вооруженный преступник захватил автобус с людьми. В Луцк вылетел Арсен Аваков , на месте работают все правоохранительные службы. Известно, что преступник выдвинул свои условия, в настоящий момент с ним ведутся телефонные переговоры.

Помимо этого, по сообщениям СМИ, на месте были слышны выстрелы.

«Шторы автобуса закрыты, одно из окон разбито. Преступником было совершено два выстрела в сторону правоохранителей, после чего злоумышленник выбросил из автобуса гранату, которая, к счастью, не сдетонировала», - говорится в сообщении департамента уголовного розыска Нацполиции

Что известно о террористе

Настоящее имя мужчины, захватившего заложников, Кривош Максим Степанович.



По данным агентства Волинські новини, он имеет судимость и принудительно лечился в психиатрической больнице. Максим Кривош прописан официально в Дубно Ровенской области. В местах лишения свободы отсидел несколько сроков, тогда же он и написал свою книгу Философия преступника. После выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции.

Называет террорист себя Максим Плохой, является автором книги "Философия преступника", выпущенной в 2014 году. Тираж книги 400 экземпляров, 560 страниц, издательство неизвестно. Похоже, книга автобиографическая и содержит реальные факты из жизни Максима Плохого.





Перед захватом заложников мужчина выложил требования в соцсети, которые, правда, сложно расшифровать. Мужчина требует, чтобы высокопоставленные чиновники и главы церквей записали видеообращения с текстом "Я - террорист в законе", а президент Зеленский должен порекомендовать посмотреть фильм "Земляне". Также Максим Плохой заявил, что у него с собой немало оружия. Вот типичный отрывок из этой книги: "Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю все сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть”.Перед захватом заложников мужчина выложил требования в соцсети, которые, правда, сложно расшифровать. Мужчина требует, чтобы высокопоставленные чиновники и главы церквей записали видеообращения с текстом "Я - террорист в законе", а президент Зеленский должен порекомендовать посмотреть фильм "Земляне". Также Максим Плохой заявил, что у него с собой немало оружия. Действия властей



Президент Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Президент Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

"Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу происходящее под личным контролем", — заявил Зеленский.

А в Луцк уже выехал министр внутренних дел Арсен Аваков. По факту захвата заложников уже открыли уголовное дело.