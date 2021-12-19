Луцк: террорист захватил автобус с заложниками

Вооруженный преступник захватил автобус с людьми. В Луцк вылетел Арсен Аваков, на месте работают все правоохранительные службы. Известно, что преступник выдвинул свои условия, в настоящий момент с ним ведутся телефонные переговоры.
Помимо этого, по сообщениям СМИ, на месте были слышны выстрелы.
Что известно о террористе
Настоящее имя мужчины, захватившего заложников, Кривош Максим Степанович.
По данным агентства Волинські новини, он имеет судимость и принудительно лечился в психиатрической больнице. Максим Кривош прописан официально в Дубно Ровенской области. В местах лишения свободы отсидел несколько сроков, тогда же он и написал свою книгу Философия преступника. После выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции.
По данным агентства Волинські новини, он имеет судимость и принудительно лечился в психиатрической больнице. Максим Кривош прописан официально в Дубно Ровенской области. В местах лишения свободы отсидел несколько сроков, тогда же он и написал свою книгу Философия преступника. После выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции.
Называет террорист себя Максим Плохой, является автором книги "Философия преступника", выпущенной в 2014 году. Тираж книги 400 экземпляров, 560 страниц, издательство неизвестно. Похоже, книга автобиографическая и содержит реальные факты из жизни Максима Плохого.
Вот типичный отрывок из этой книги: "Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю все сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть”.
Перед захватом заложников мужчина выложил требования в соцсети, которые, правда, сложно расшифровать. Мужчина требует, чтобы высокопоставленные чиновники и главы церквей записали видеообращения с текстом "Я - террорист в законе", а президент Зеленский должен порекомендовать посмотреть фильм "Земляне". Также Максим Плохой заявил, что у него с собой немало оружия.
Президент Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию на личном контроле.
Перед захватом заложников мужчина выложил требования в соцсети, которые, правда, сложно расшифровать. Мужчина требует, чтобы высокопоставленные чиновники и главы церквей записали видеообращения с текстом "Я - террорист в законе", а президент Зеленский должен порекомендовать посмотреть фильм "Земляне". Также Максим Плохой заявил, что у него с собой немало оружия.
Действия властей
Президент Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию на личном контроле.
А в Луцк уже выехал министр внутренних дел Арсен Аваков. По факту захвата заложников уже открыли уголовное дело.
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