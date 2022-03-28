Луцк: обстрел нефтебазы, пожар локализован

На нефтебазе в Луцке тушат пожар после обстрела российскими оккупантами.
Об этом 28 марта в Telegram сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как уточнили в ГСЧС, противник совершил обстрел Луцка накануне в 22.00. В результате возник пожар на одном из предприятий для хранения горючего.
"Спасателями на тушение поданы водяные и пенные стволы, проведена пенная атака", – говорится в сообщении.
В 8.12 пожар удалось локализовать.
На данный момент идет ликвидация возгорания.
Напомним, нефтебазы во Львове и Ровенской области, по которым российские оккупанты нанесли ракетные удары 26 марта, полностью уничтожены.
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