Луцк: обстрел нефтебазы, пожар локализован

12:24 28 марта Киев, Украина

На нефтебазе в Луцке тушат пожар после обстрела российскими оккупантами.

Об этом 28 марта в Telegram сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.



Как уточнили в ГСЧС, противник совершил обстрел Луцка накануне в 22.00. В результате возник пожар на одном из предприятий для хранения горючего.



"Спасателями на тушение поданы водяные и пенные стволы, проведена пенная атака", – говорится в сообщении.



В 8.12 пожар удалось локализовать.



На данный момент идет ликвидация возгорания.



Напомним, нефтебазы во Львове и Ровенской области, по которым российские оккупанты нанесли ракетные удары 26 марта, полностью уничтожены.