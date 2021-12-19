Луцк: мужчина погиб от взрыва гранаты в собственной квартире

В одной из многоэтажек спального района Луцка в руках мужчины взорвалась граната, мужчина погиб мгновенно. Проживающие с ним не пострадали.
Об этом сообщает пресс-секретарь Нацполиции Волыни Ольга Бузулук.
Взрывом в квартире выбило стекла. Мужчина, в руках которого было взрывное устройство, погиб. Вместе с ним в квартире находилась его сожительница и отец - они не травмировались.
Погибшему было 42 года.
Предварительно установлено, что взрыв вызван гранатой Ф-1.
По состоянию на 12:30 по данному факту внесены сведения в ЕРДР по статье 115 с пометкой "несчастный случай" и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК.
Некоторые местные СМИ сообщают, что погибший был участником АТО. В полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.
Погибшему было 42 года.
Предварительно установлено, что взрыв вызван гранатой Ф-1.
По состоянию на 12:30 по данному факту внесены сведения в ЕРДР по статье 115 с пометкой "несчастный случай" и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК.
Некоторые местные СМИ сообщают, что погибший был участником АТО. В полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.
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