Луцк: мужчина погиб от взрыва гранаты в собственной квартире

06:28 15 Март Киев, Украина

В одной из многоэтажек спального района Луцка в руках мужчины взорвалась граната, мужчина погиб мгновенно. Проживающие с ним не пострадали.

Об этом сообщает пресс-секретарь Нацполиции Волыни Ольга Бузулук.

Взрывом в квартире выбило стекла. Мужчина, в руках которого было взрывное устройство, погиб. Вместе с ним в квартире находилась его сожительница и отец - они не травмировались.



Погибшему было 42 года.



Предварительно установлено, что взрыв вызван гранатой Ф-1.



По состоянию на 12:30 по данному факту внесены сведения в ЕРДР по статье 115 с пометкой "несчастный случай" и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК.



Некоторые местные СМИ сообщают, что погибший был участником АТО. В полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.