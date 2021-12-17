Луцк: маршрутное такси попало в ДТП, 7 человек пострадали

17:09 25 Март Киев, Украина

На улице Киверцивской в Луцке произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика с прицепом, пострадали семь человек.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

«Автопроисшествие произошло сегодня в 12:30 по улице Киверцивской в Луцке. Столкнулись маршрутное такси Богдан и грузовик ЗИЛ с прицепом. В настоящее время за помощью к медикам обратились 6 пассажиров и водитель маршрутного такси», - говорится в сообщении.

Сведения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях.



Решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).



Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. Проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.