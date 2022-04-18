Луцк: автомобиль влетел в дерево - трое погибших, включая ребенка

08:14 19 июля Киев, Украина

Три смерти и девять госпитализаций, так закончилось вчерашнее ДТП под Луцком. Подробности аварии выясняются.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
 
Трагедия произошла в селе Печихвосты Луцкого района Волынской области

По информации спасателей, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате аварии погибли три человека, среди них четырехлетний ребенок. Еще девять человек пострадало, из них шестеро детей (2011−2019 г. р.), которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.