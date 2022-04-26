Луцк: «антимасочник» учинил драку с полицейским

В одном из супермаркетов Луцка, посетитель устроил скандал и драку с представителями правоохранительных органов из-за просьбы надеть защитную маску.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Волынской области в Facebook-аккаунте в четверг, 26 ноября.
Вчера, около 14:00 патрульные получили сообщение о том, что на улице Конякина происходит конфликт между заявителем и сотрудниками магазина. Заявитель находился в супермаркете без средств индивидуальной защиты, из-за чего ему отказали в обслуживании.
Правоохранители сообщили мужчине о том, что он нарушает установленные карантином нормы, но тот не стал слушать.
Также стало известно, что мужчина приехал в магазин на автомобиле Mercedes-Benz S 350 и припарковался на месте для водителей с инвалидностью.
На 35-летнего мужчину составили административные материалы по ч.2 ст.44-3 (пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты) и по ч.5 ст.122 (остановка или стоянка транспортных средств на местах для водителей с инвалидностью) КоАП.
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