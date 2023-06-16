09:15 24 мая Киев, Украина

На временно оккупированных территориях Луганской области ронссияне планируют организацию новых так называемых "медицинских проверок"детей.



Центр национального сопротивления сообщает об этом.

"Оккупанты задумали провести новые "медицинские осмотры" для детей на временно оккупированной территории Луганской области, с целью подготовить их к дальнейшей эвакуации в российскую федерацию", - отмечается в сообщении Центра национального сопротивления.



Представители Центра объясняют, что так называемые "медицинские проверки" на временно оккупированных территориях не являются реальными, и это используется российскими силами как предлог для эвакуации детей в россию.

"Фактически, никаких медицинских проверок не проводится, но детям ставят ложные диагнозы и используют это в качестве предлога для их отправки "на лечение" в медицинские учреждения российской федерации", - отмечается в сообщении сопротивления.



Центр также добавляет, что российское правительство выделило более 1,4 млн рублей на проведение "профилактических медицинских проверок" в 2023 году.