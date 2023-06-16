На временно оккупированных территориях Луганской области ронссияне планируют организацию новых так называемых "медицинских проверок"детей.
Центр национального сопротивления сообщает об этом.
Центр национального сопротивления сообщает об этом.
Представители Центра объясняют, что так называемые "медицинские проверки" на временно оккупированных территориях не являются реальными, и это используется российскими силами как предлог для эвакуации детей в россию.
Центр также добавляет, что российское правительство выделило более 1,4 млн рублей на проведение "профилактических медицинских проверок" в 2023 году.
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