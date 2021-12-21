Лобовое столкновение мотоцикла и авто на Львовщине

Лобовое столкновение мотоцикла и легкового автомобиля произошло во Львовской области. В ночь с 15 на 16 августа в селе Опака двое подростков на мотоцикле столкнулись с Фордом. Об этом сообщил департамент гражданкой защиты Львовской облгосдаминистрации.

Мотоцикл марки Spark 150, которым управлял юноша, лоб в лоб столкнулся с автомобилем Ford Focus.

В результате происшествия юный водитель получил перелом левой нижней конечности, открытую черепно-мозговую травму. У 15-летней пассажирки двухколесного транспортного средства - сотрясение головного мозга, травма грудной клетки, открытый перелом бедренной кости со смещением, открытый перелом костей левого предплечья со смещением, рана кисти, травматический шок первой степени.

Подростков госпитализировали в больницу. Устанавливаются обстоятельства ДТП.