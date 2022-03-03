Ливни затопили частный сектор Днепра

Ливневые дожди на протяжении нескольких дней и засор в русле реки Гнилокиш стали причиной подтопления более 90 домов в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах города Днепра. На некоторых участках вода поднялась до 30-35 см.
Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 4 июня.
Указано, что произошло подтопление 90 частных жилых домов и 151 домохозяйства. Жертв и пострадавших нет.
Подразделения ГСЧС откачали более 42 тыс. кубометров воды. Распилено и убрано семь деревьев, высвобождено два автомобиля.
По состоянию на 7 утра 4 июня работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Осадки прекратились, уровень воды постепенно уменьшается.
А в Донецкой области из-за интенсивных дождей в селе Клещеевка Бахмутского района произошло поднятие уровня воды в местном пруду. Возникла угроза разрушения дамбы и подтопления населенного пункта.
Подразделения ГСЧС провели работу по укреплению дамбы 250 мешками с песком. Со стороны ведомства привлекалось 25 человек и четыре единицы техники.
"По состоянию на 7.00 4 июня уровень воды в пруду снизился, угрозы подтопления нет", – сказано в сообщении.
Указано, что произошло подтопление 90 частных жилых домов и 151 домохозяйства. Жертв и пострадавших нет.
Подразделения ГСЧС откачали более 42 тыс. кубометров воды. Распилено и убрано семь деревьев, высвобождено два автомобиля.
По состоянию на 7 утра 4 июня работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Осадки прекратились, уровень воды постепенно уменьшается.
А в Донецкой области из-за интенсивных дождей в селе Клещеевка Бахмутского района произошло поднятие уровня воды в местном пруду. Возникла угроза разрушения дамбы и подтопления населенного пункта.
Подразделения ГСЧС провели работу по укреплению дамбы 250 мешками с песком. Со стороны ведомства привлекалось 25 человек и четыре единицы техники.
"По состоянию на 7.00 4 июня уровень воды в пруду снизился, угрозы подтопления нет", – сказано в сообщении.
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