Ливень и шквальный ветер стали причиной обесточивания 47 населенных пунктов

09:36 11 Июнь Киев, Украина

Обильные дожди и штормовые ветра продолжают разрушать кровлю, дороги, набережные и оставлять без электроснабжения сотни украинских семей.
 
Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 11 июня.

В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в шести областях, а именно: Житомирская - 18, Сумская - семь, Винницкая - шесть, Запорожская - шесть, Киевская - шесть и Луганская - четыре.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.