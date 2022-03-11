Ливень и шквальный ветер стали причиной обесточивания 47 населенных пунктов

Обильные дожди и штормовые ветра продолжают разрушать кровлю, дороги, набережные и оставлять без электроснабжения сотни украинских семей.
Об этом сообщает ГСЧС в пятницу, 11 июня.
В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в шести областях, а именно: Житомирская - 18, Сумская - семь, Винницкая - шесть, Запорожская - шесть, Киевская - шесть и Луганская - четыре.
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в шести областях, а именно: Житомирская - 18, Сумская - семь, Винницкая - шесть, Запорожская - шесть, Киевская - шесть и Луганская - четыре.
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
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