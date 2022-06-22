Лисичанск под вражескими обстрелами из артиллерии, танков, авиации - глава ОВА

10:15 22 июня Киев, Украина

По меньшей мере трое мирных жителей ранены в результате массивных обстрелов Лисичанска оккупантами, травмированы несколько полицейских.

Об этом сообщил глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай.



Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации.



Ракетные удары выдержали здание полиции, прокуратуры, СБУ.



В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту". Повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения.



Россияне вошли в Тошковку, что позволило им усилить огненное влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору.



Гайдай пишет, что нашим бойцам непросто держать оборону и в районе Гирского. Россияне пытаются блокировать наши подразделения вблизи Боровского и Воронового.



В Гирском за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.