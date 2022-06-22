Лисичанск под вражескими обстрелами из артиллерии, танков, авиации - глава ОВА

По меньшей мере трое мирных жителей ранены в результате массивных обстрелов Лисичанска оккупантами, травмированы несколько полицейских.
Об этом сообщил глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай.
Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации.
Ракетные удары выдержали здание полиции, прокуратуры, СБУ.
В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту". Повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения.
Россияне вошли в Тошковку, что позволило им усилить огненное влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору.
Гайдай пишет, что нашим бойцам непросто держать оборону и в районе Гирского. Россияне пытаются блокировать наши подразделения вблизи Боровского и Воронового.
В Гирском за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.
Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации.
Ракетные удары выдержали здание полиции, прокуратуры, СБУ.
В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по селам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту". Повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения.
Россияне вошли в Тошковку, что позволило им усилить огненное влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору.
Гайдай пишет, что нашим бойцам непросто держать оборону и в районе Гирского. Россияне пытаются блокировать наши подразделения вблизи Боровского и Воронового.
В Гирском за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии