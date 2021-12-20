Ликвидирована деятельность ОПГ во главе с чемпионом мира по кикбоксингу

08:38 31 Март Киев, Украина

Сотрудники Нацполиции провели масштабную спецоперацию по задержанию преступной группировки, которая терроризировали жителей западной Украины.



Все четверо задержанных — жители Львовщины, профессиональные спортсмены по боксу и борьбе, глава банды оказался чемпионом мира по кикбоксингу. Они нападали и грабили людей, которые занимались валютными операциями, а деньги тратили на элитные курорты и дорогие автомобили.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Прежде чем пойти на преступление, фигуранты следили за своими жертвами, изучали их путь и места пребывания. Отобранные у людей деньги они тратили на приобретение дорогих автомобилей и отдых на элитных курортах", — рассказал начальник Управления стратегических расследований в Тернопольской области Василий Джиджора.

Организатор банды — 45-летний чемпион мира по кикбоксингу, житель Львова. Он является подсудимым по другому делу — по разбойному нападению, совершенному в 2015 году. В то же время он продолжал преступную деятельность — организовал банду, которая нападала и грабила валютчиков. Все его соучастники — профессиональные спортсмены по боксу и борьбе.

В частности, как рассказали правоохранители, в конце 2020 года они напали на супругов в поселке Борки на Тернопольщине и отобрали около 256 тысяч грн. В январе 2021 банда присвоила 140 тысяч евро, которые принадлежали жителю Черновцов.



Подозреваемых документировали несколько месяцев. Был проведен 21 обыск на территории Львовской, Черновицкой и Киевской областей. Во время обысков у банды изъяли элитные автомобили, балаклавы и биты, которыми они пользовались во время нападений, а также иностранную и украинскую валюту.



Нескольких подозреваемых задержали в аэропорту "Борисполь", когда они вернулись с отдыха из Доминиканы. Других участников нашли на территории Львовской области. Четырем участникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 186 (грабеж) и ч. 4 ст 187 (разбой) УК. Трем лицам уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Судьба еще одного рассматривается в суде.