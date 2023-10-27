Ликвидирована агентурная группа фсб: шпионаж за ВСУ в Донецкой области

11:25 24 октября Киев, Украина

Спецоперация контрразведки Службы безопасности Украины привела к нейтрализации еще одной агентурной группы фсб на территории Донецкой области. Эти злоумышленники шпионили за местоположением и передвижением подразделений Вооруженных Сил Украины, участвующих в ожесточенных боях на Авдеевском направлении.



Двое жителей Покровского района составляли часть российской агентуры, действуя отдельно друг от друга, но под управлением общего "связного" из временно оккупированных территорий. Их задачей было выявление огневых позиций украинской артиллерии и маршрутов движения тяжелой бронетехники Сил обороны, включая танки Abrams.

Помимо этого, агенты предоставляли оккупантам информацию о местонахождении украинских блокпостов и укреплений близ линии фронта. За каждое выполненное задание сотрудники фсб обещали выплачивать "гонорар" на банковские карты соучастников.



Российская сторона использовала эту развединформацию для планирования своих военных операций, включая направленные удары беспилотниками и ракетно-артиллерийские атаки на украинские вооруженные силы.



Сотрудники Службы безопасности разоблачили деятельность российских агентов и задержали их в собственных квартирах. У обоих были изъяты мобильные телефоны с доказательствами их взаимодействия с фсб и предоставления "отчетов" об исполнении задач.

По данным следствия, эти агенты были дистанционно завербованы российскими спецслужбами в июне текущего года. Для сбора разведданных они охватывали территорию Покровского района, скрыто фотографировали объекты и передвижения украинских военных подразделений. Полученную информацию они передавали на временно оккупированные территории Донецкой области через мессенджеры в виде фотографий украинских объектов и их отметок на электронных картах с текстовыми описаниями.